İstanbul'da Kar Yağışı ile Trafik Yoğunluğu Yüzde 78'e Ulaştı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğunu artırdı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşarken, yollarda dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel