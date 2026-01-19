Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı ile Trafik Yoğunluğu Yüzde 78'e Ulaştı

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğunu artırdı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşarken, yollarda dikkatli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

