İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı aralıklarla sürüyor

Güncelleme:
İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı, özellikle kentin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Yerler beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar kartopu oynadı. İBB ekipleri kar küreme araçlarıyla hazır bekliyor.

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Özellikle kentin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde etkili olan yağış sonrası yerleri kar örtüsü kapladı.

Kar yağışının aralıklarla Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde devam ettiği gözlendi.

Kar birikintisinin olduğu yerlerde vatandaşlar kartopu oynadı.

İBB'ye ait ekipler ile kar küreme araçlarının yol kenarlarında hazır beklediği görüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
