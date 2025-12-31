İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Çamlıca Tepesi beyaza bürünürken, buraya gelenler karın keyfini çıkardı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağışla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilenler, Çamlıca'da kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kar manzarasını görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.