Haberler

İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'ndaki yüksek kesimlerde etkili oldu. Çamlıca Tepesi, kar manzarasıyla ziyaretçilerini ağırladı.

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Çamlıca Tepesi beyaza bürünürken, buraya gelenler karın keyfini çıkardı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağışla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilenler, Çamlıca'da kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kar manzarasını görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda

Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu