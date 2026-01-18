Haberler

İstanbul'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, hafta sonu tatilinde vatandaşları sokağa döktü. Çamlıca Tepesi'nde bir araya gelen kent sakinleri, karlı manzarayı izlerken kar topu oynayarak eğlendi.

İstanbul'da vatandaşlar aralıklarla etkisini sürdüren karın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kent sakinleri, beyaza bürünen yollarda ve parklarda kar topu oynayıp eğlendi.

Çamlıca Tepesi'nde bazı vatandaşlar karlı manzarayı seyredip fotoğraf ve video çekti.

AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Alper Demir, Beylikdüzü'nden Çamlıca Tepesi'ne geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra kar topu oynadıklarını belirten Demir, "İstanbul'a bayadır kar yağmıyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Zafer Elkün ise Çamlıca Tepesi'nde uzun zamandır böyle kar görmediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla karın zevkini çıkarttıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak