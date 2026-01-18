İstanbul'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da vatandaşlar aralıklarla etkisini sürdüren karın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kent sakinleri, beyaza bürünen yollarda ve parklarda kar topu oynayıp eğlendi.

Çamlıca Tepesi'nde bazı vatandaşlar karlı manzarayı seyredip fotoğraf ve video çekti.

AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Alper Demir, Beylikdüzü'nden Çamlıca Tepesi'ne geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra kar topu oynadıklarını belirten Demir, "İstanbul'a bayadır kar yağmıyordu, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Zafer Elkün ise Çamlıca Tepesi'nde uzun zamandır böyle kar görmediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla karın zevkini çıkarttıklarını dile getirdi.