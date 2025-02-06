Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü

İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda kurusıkıdan dönüştürülen 114 tabanca ve 4 uzun namlulu silah ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet, kaçak silah ticareti yapan suç örgütlerini deşifre etmeye çalışıyor.

İstanbul'da kurusıkıdan dönüştürülen 114 tabanca ile 4 uzun namlulu silahın ele geçirildiği kaçak silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi ve aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanları ile suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satıldığı belirlenen Fatih, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde şubat başından itibaren operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 4 uzun namlulu piyade tüfeği, kurusıkıdan dönüştürülen satışa hazır 114 tabanca, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 sürgü ve gövde takımı ile 159 mermi ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden Y.A'nın, 2023'te de kaçak silah üretimi suçundan tutuklandığı, yargılandığı dava kapsamında bir yıl sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
img

Hemşire Sibel'i öldüren sanıktan akılalmaz "astral seyahat" savunması
img

Yetiştiği takıma geri dönen Neymar ilk maçında neye uğradığını şaşırdı
img

Marketlerde artık un kurdu larvası satılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.