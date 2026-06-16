Jandarma'nın 187. yılı Çatalca'da kutlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çatalca Ovayenice İlkokulu'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, askeri teşkilatın "peygamber ocağı", güvenliğin ve huzurun teminatı olarak görüldüğünü söyledi.

Bu anlamda askeri teşkilatın önemli, saygın ve değerli olduğunu belirten Gözen, "Jandarma ve silahlı kuvvetler sevgisinin genç yavrularımıza da etkin ve yetkin bir şekilde aktarılması gerekiyor." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştıklarını belirterek, gayretlerinden dolayı öğretmenlere, okul müdürlerine teşekkürlerini iletti.

Öğrencilere sağlıklı ve mutlu bir tatil dileyen Yentür, "İlk Türk devletlerinden bu yana bu vatanı, bu toprakları, bu emaneti bize aziz kılan tüm devlet büyüklerimizi, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize emanet eden, bayrağımıza rengini veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Çatalca İlçe Jandarma Komutanı Talat Deniz de bir konuşma yaptı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri okundu, mehteran takımı gösteri sundu.

Etkinlik, Jandarma Teşkilatının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin ardından sona erdi.

Programa, Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Temel Kılıç ile jandarma personeli, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.