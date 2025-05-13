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İstanbul'da Huzur Operasyonu: 1017 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Huzur Operasyonu: 1017 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetimlerinde 1017 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, trafik denetimlerinde ise 361 bin 933 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" denetimlerinde 1017 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte 12 Mayıs'ta iki aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamanın ilk aşaması saat 20.00-22.00 arasında 215 sabit noktada, 1401 personel, polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimi şeklinde yapıldı.

İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında, 1368 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerle tamamlandı.

Uygulama süresince 335 bin 231 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapılırken, 557'si çeşitli suçlardan aranan 1017 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 76 fişeğe el kondu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 1592 gram uyuşturucu madde, 133 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 625 lira, 50 avro ve 25 dolar ele geçirildi.

Kontrollerde 35 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, 11 yabancı uyruklu kişiye de işlem uygulandı.

Umuma açık 309 yerin denetlendiği çalışmalarda, 4 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 45 bin 205 araç ve 2 bin 807 motosiklet denetlendi. 2 bin 671 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, trafik kuralı ihlallerinden dolayı toplam 361 bin 933 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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