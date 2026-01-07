Haberler

İstanbul'da 3 ilçeden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 3 ilçeden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 2 kadın şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, önceki suç kayıtları da dikkat çekti.

İstanbul'da 3 ilçeden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kasım ve aralıkta Fatih'teki bir AVM'de S.I'ya ait, içerisinde 26 bin dolar ile 8 bin liranın bulunduğu çantanın, Sarıyer'deki bir AVM'de A.M.R'nin cep telefonu, 600 avrosu ve 8 bin lirasının, Bağcılar'da pazarda F.Ç'nin cep telefonunun ve 100. yıl Mahallesi'ndeki evden ziynet eşyaları ile 13 bin liranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri 2 kadın şüpheliyi 5 Ocak'ta Sarıyer'de yakaladı.

Emniyete getirilen şüphelilerin sorgulamasında, E.P'nin (32) çeşitli suçlardan 127, A.T'nin (38) ise 92 kaydı olduğu anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin AVM'de hırsızlık yaptığı ve binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
