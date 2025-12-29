Haberler

İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 60'tan yüzde 65'e yükseldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı yollar zaman zaman trafiğe kapandı.

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 08.00 itibariyla yoğunluk yüzde 60'a çıktı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk saat 08.30 itibariyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu İstanbul'da saat 08.00 itibariyla yüzde 60 olarak ölçüldü. 08.30 'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıkarken Kozyatağı D-100 Karayolu'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
