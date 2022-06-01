İstanbul'da gün batımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da gün batımı

AA - Arif Murat Kayacan - Güncel
 - Güncelleme:

Moda Sahili'nden gün batımı hızlandırılmış (timelapse) görüntü Moda Sahili'nden gün batımı görüntüleri Boğazdaki hareketlilik Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İSTANBUL - İstanbul'da gün batımı, Kadıköy Moda sahili ve Sultanahmet Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

Moda Sahili'nden gün batımı hızlandırılmış (timelapse) görüntü

Moda Sahili'nden gün batımı görüntüleri

Boğazdaki hareketlilik

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İSTANBUL - İstanbul'da gün batımı, Kadıköy Moda sahili ve Sultanahmet Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.

AA / Arif Murat Kayacan - Güncel

Sultanahmet Camisi İstanbul Kadıköy Moda Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title