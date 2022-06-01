İstanbul'da gün batımı - Haberler

İstanbul'da gün batımı
AA - Arif Murat Kayacan - Güncel
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Moda Sahili'nden gün batımı hızlandırılmış (timelapse) görüntü Moda Sahili'nden gün batımı görüntüleri Boğazdaki hareketlilik Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İSTANBUL - İstanbul'da gün batımı, Kadıköy Moda sahili ve Sultanahmet Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.
Moda Sahili'nden gün batımı hızlandırılmış (timelapse) görüntü
Moda Sahili'nden gün batımı görüntüleri
Boğazdaki hareketlilik
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İSTANBUL - İstanbul'da gün batımı, Kadıköy Moda sahili ve Sultanahmet Camisi ile güzel görüntü oluşturdu.
AA / Arif Murat Kayacan - Güncel