İstanbul'da Gökyüzünde Görülen Işık Huzmesi Heyecan Yarattı

Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. Özellikle ışık huzmesinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçtiği anlar büyük dikkat çekti. Sosyal medyada bir çok kullanıcı o anları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel