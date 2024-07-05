İstanbul'da Gökyüzünde Görülen Işık Huzmesi Heyecan Yarattı
İstanbul'da akşam saatlerinde gök yüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. Işık huzmesi bir süre sonra gözden kayboldu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçtiği anlar büyük dikkat çekti.
Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. Özellikle ışık huzmesinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçtiği anlar büyük dikkat çekti. Sosyal medyada bir çok kullanıcı o anları paylaştı.