İstanbul'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu düzenlendi.8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel