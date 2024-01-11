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İstanbul'da Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına göre, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da 'SİBERGÖZ-13' Operasyonu düzenlendi.8'i Türk Vatandaşı, 65'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı İstanbul Forex Dolandırıcılık Operasyon Politika Güncel Haberler

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