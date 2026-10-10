İstanbul'da Filistin İçin Eylem Günü kapsamında yürüyüş yapıldı

Open Refah Platformu tarafından 10 Ekim Dünya Filistin İçin Eylem Günü kapsamında "Kefiyeni Giy Bayrağını Al Gel" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve vatandaşların katılımıyla yapılan yürüyüş Beyazıt Meydanı'ndan başladı.

Filistin ve saldırı altındaki Gazzeliler için destek sloganlarının atıldığı yürüyüşte, İsrail ve Amerika protesto edildi.

Dağıtılan beyaz eldivenleri takan katılımcılar "Bizim elimiz temiz" sloganları atıldı.

Yürüyüş güzergahında bulunan bazı firmalar için de boykot çağrısında bulunuldu.

Ayasofya Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından içinde kırmızı renkte bir sıvının ve alt kısmında oyuncak bebeğin bulunduğu kum saatiyle "Gazze için zaman daralıyor" mesajı verildi.

Yürüyüşün ardından Open Refah Platformu adına açıklama yapan platform üyesi Namık Kemal Özeroğlu, ateşkes anlaşmasının yalan olduğunu ve Gazze'nin hala saldırı altında olduğunu söyledi.

Gazze'de akan kanın durmadığını belirten Özeroğlu, uluslararası platformlara seslenerek Filistinlilerin yardım beklediğini ifade etti.

Özeroğlu, bugünün aynı zamanda kirli diplomatik pazarlıklarla ilan edilen "sözde ateşkes" anlaşmasının birinci yıl dönümü olduğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz bir yıl boyunca uluslararası güçler, garantör devletler ve küresel medya organları dünyaya büyük bir barış masalı pazarlamıştır. Ancak bizler fethin kalbinden, Ayasofya'nın gölgesinden tüm dünyaya hakikati bir kez daha haykırıyoruz. Ateşkes yalan, Gazze'de katliam bitmedi. Siyonistler kadın, çocuk, yaşlı demeden insanları bombalıyor, bebekleri öldürüyor. Siyonist katliam ve soykırım bütün vahşetiyle devam ediyor." diye konuştu.

Garantör devletlere seslenen Özeroğlu, "İmzalanan anlaşmaları ve diplomatik iradeyi yok sayan işgalci rejime karşı, garantör ülkelerin daha kararlı, aktif ve somut adımlar atması tarihi ve insani bir vecibedir. Gazze sizden adım bekliyor, mazlumlar sizin atacağınız adım için dua ediyor. Katil rejime 'Dur' demek için daha kaç canın yitirilmesi beklenmektedir? Müslüman ülke yöneticilerine ve dünya liderlerine haykırıyoruz. Siyonist terör rejimi laftan, kınamadan, anlaşmalardan anlamaz. İsrail ancak ve ancak güçten ve askeri müdahaleden anlar." ifadesini kullandı.

Özeroğlu, Müslümanlara birlik çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Nasıl ki dün 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın.' diye bu meydanda yıllarca haykırışımız karşılık buldu ve Ayasofya aslına dönüp açıldı, nasıl ki dün Özgür Suriye'de Şam Emevi Camisi'nde namaz kılma dualarımız kabul oldu ve Suriye kurtuldu, Allah'ın izni ve inayetiyle yarın da Selahaddin Eyyubi'nin adımları ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunun tekbirleri ile Filistin'e yürüyeceğiz ve Mescid-i Aksa'da Hamas'ın yiğit evlatlarıyla omuz omuza özgürce saf tutacağız. Bununla birlikte siyonist çete ve onların küresel destekçileri sanıyor ki bombaladıkça, öldürdükçe, sahte ateşkeslerle oyaladıkça Gazze direnişi kırılacak. Bilmiyorlar ki Gazze'de toprağa düşen her bir şehit, bu ümmetin uyanışına vesile olacak birer diriliş tohumudur."

Basın açıklamasının ardından saldırı altındaki Gazzeliler için dua edildi.

Kaynak: AA