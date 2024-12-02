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İstanbul'da Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ne Açıklama Yasağı

İstanbul'da Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'ne Açıklama Yasağı
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İstanbul'da Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili yapmak istediği basın açıklamasına Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasak getirildi. Polis, gruba dağılmaları için uyarıda bulundu ve gözaltılar gerçekleşti.

Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri akşam saatlerinde Suriye'deki gelişmelerle ilgili "Yeni bir IŞİD'e tahammülümüz yok" başlıklı açıklama yapmak istedi. Ancak, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasaklama kararı olduğu belirtilerek açıklamaya izin verilmedi, gözaltına alınanlar oldu.

Suriye'de Halep ve Hama çevresinde devam eden hareketlilikle ilgili İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri akşam saatlerinde "Yeni bir IŞİD'e tahammülümüz yok" başlıklı açıklama yapmak istedi. "Suriye'de son günlerde gelişen çatışmalar ve savaş haliyle yeni bir IŞİD yaratılmak isteniyor. Halkların kazanımlarına dönük bu saldırılara dur demek için tüm demokratik çevreleri ses çıkarmaya çağırıyoruz." sözleriyle yapılan çağrı karşısında çevik kuvvet ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi bölgede önlem aldı.Polis megafonla anons yaparak basın açıklaması ve toplantının Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını duyurdu, "Dağılın" uyarısında bulunuldu.

Platform üyeleri polis yetkilileriyle konuşmaya, bilgi almaya çalışırken müdahale başladı. Gözaltına alınanlar oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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