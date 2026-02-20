Haberler

İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde 48 noktada toplam 153 polisle 842 araca çeşitli maddelerden para cezası uygulandı. Denetimlerde tehlikeli şerit değiştirme ve trafik işaretlerine uymama gibi ihlaller tespit edildi.

İstanbul'da 48 noktada 153 polisin katılımıyla yapılan dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-12 Aralık 2025 ile 19 Ocak 2026'da dron destekli taralı alan, şerit ihlali ve tehlikeli şerit değiştirerek kaynak yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler, 48 noktada 17 dron kullanılarak, 50 ekip ve 35 motosikletlinin yer aldığı toplam 153 personelin katılımıyla yapıldı.

Ekiplerce Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek" maddesinden 128, "trafik işaret ve levhalarına uymamak" maddesinden 452, "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" maddesinden 35, "hatalı şerit değiştirmek" maddesinden 43 ve diğer maddelerden 184 olmak üzere toplam 842 araca para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 7 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
