Haberler

İstanbul'da trafik polislerince yapılan taralı alan ihlali uygulamasında 740 sürücüye ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da trafik polisleri, dron yardımıyla yaptığı denetimlerde 740 sürücüye ceza uyguladı ve 27 aracı trafikten men etti. Denetimlerde tehlikeli şerit değiştirme, trafik işaretlerine uyulmaması gibi ihlaller tespit edildi.

İstanbul'da trafik polislerince dron desteğiyle yapılan taralı alan uygulamasında, 740 sürücü hakkında cezai işlem yapılırken, 27 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

Şehir genelinde 86 noktada yapılan denetimlere 99 ekip, 300 personel katıldı.

Denetim kapsamında, 26 sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek", 439 sürücüye "trafik işaret ve levhalarına uymamak", 73 sürücüye ise "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Hatalı şerit değiştiren 87 sürücüye ceza kesilirken, toplamda 740 sürücü hakkında işlem yapıldı. 27 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş

''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' diyerek takıma rest çekti
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Vahşet görüntüleri! El kadar çocuğu öldüresiye dövdü
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız