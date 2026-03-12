İstanbul'da trafik polislerince yapılan taralı alan ihlali uygulamasında 740 sürücüye ceza

İstanbul'da trafik polislerince dron desteğiyle yapılan taralı alan uygulamasında, 740 sürücü hakkında cezai işlem yapılırken, 27 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

Şehir genelinde 86 noktada yapılan denetimlere 99 ekip, 300 personel katıldı.

Denetim kapsamında, 26 sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek", 439 sürücüye "trafik işaret ve levhalarına uymamak", 73 sürücüye ise "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Hatalı şerit değiştiren 87 sürücüye ceza kesilirken, toplamda 740 sürücü hakkında işlem yapıldı. 27 araç ise trafikten men edildi.