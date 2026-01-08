Haberler

İstanbul'da yağan dolu bazı bölgelerde ulaşımı aksattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandı. TEM Otoyolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, fırtına sebebiyle binaların çatıları uçtu ve bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan dolu nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Kentte sağanak ve kuvvetli fırtına devam ederken, bazı bölgelerde dolu etkili oldu.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy ve Sultanbeyli mevkilerinde dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

Bazı sürücüler, araçlarıyla köprü altlarında durarak, dolunun etkisinin geçmesini bekledi.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yerler ve araçların üstü, Ümraniye Madenler Mahallesi'nde de bir otoparkın girişi kısa sürede beyaza büründü.

Fırtına çatıları uçurdu

Kentte gün boyu etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Ataşehir'de sebze halindeki deponun çatısı çöktü.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde binanın dış cephe kaplaması yerinden koparken Malkoçoğlu'nda bazı evlerin çatıları uçtu.

Cevizlibağ'da, metrobüse giden üst geçitte şiddetli yağış nedeniyle su birikti. Üst geçidi kullanan yolcular zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı