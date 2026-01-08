İstanbul'da yağan dolu bazı bölgelerde ulaşımı aksattı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağan dolu nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Kentte sağanak ve kuvvetli fırtına devam ederken, bazı bölgelerde dolu etkili oldu.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy ve Sultanbeyli mevkilerinde dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

Bazı sürücüler, araçlarıyla köprü altlarında durarak, dolunun etkisinin geçmesini bekledi.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yerler ve araçların üstü, Ümraniye Madenler Mahallesi'nde de bir otoparkın girişi kısa sürede beyaza büründü.

Fırtına çatıları uçurdu

Kentte gün boyu etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Ataşehir'de sebze halindeki deponun çatısı çöktü.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde binanın dış cephe kaplaması yerinden koparken Malkoçoğlu'nda bazı evlerin çatıları uçtu.

Cevizlibağ'da, metrobüse giden üst geçitte şiddetli yağış nedeniyle su birikti. Üst geçidi kullanan yolcular zor anlar yaşadı.