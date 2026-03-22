Fatih'te çöken binaların enkazından çıkarılan 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu iki binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 11 vatandaşımız kurtarılarak çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır."