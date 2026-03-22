Fatih'te çöken binaların enkazından çıkarılan 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu iki bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Enkazdan çıkarılan 11 kişi kurtarıldı.
İstanbul Valiliği, Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu iki binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 11 vatandaşımız kurtarılarak çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır."
Kaynak: AA / Şaduman Türkay