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İstanbul'da DHKP-C soruşturmasında 50 zanlı tespit edildi, 18'i gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DHKP-C soruşturmasında 2016-2017'deki molotoflu saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart eylemlerine ilişkin 50 zanlı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve diğer illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C adına 2016 ve 2017'de gerçekleştirilen polis araçlarına molotoflu saldırı, silahla ateş edilmesi ve bomba süsü verilmiş pankart asılması gibi çeşitli eylemlere ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, İ.K. ve E.Ç'nin etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı.

İ.K'nin beyanlarında yer alan Sultangazi'de 31 Mart 2016'da TOMA aracına molotoflu saldırı, 1 Mayıs 2016'da polis araçlarına molotof atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş edilmesi, yine 2016'da Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kulübenin yakılması ile 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerini gerçekleştiren ve talimatları veren, 2019'da da AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunu kurşunlayan ve talimatları veren toplam 50 zanlı tespit edildi.

Şüphelilerden 11'inin cezaevinde, 20'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 21 olmak üzere, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı. Firari şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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