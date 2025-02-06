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İstanbul'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu

İstanbul'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu
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İstanbul İl Müftülüğü, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okuttu. Programa İstanbul Vali Yardımcısı ve diğer yetkililer katıldı.

İstanbul İl Müftülüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutulup, dualar edildi.

Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanlığını temsilen Tümgeneral Hakan Tunç, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ile bazı vatandaşlar katıldı.

Programda, caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okundu.

Depremlerde yaşamını yitirenler için Prof. Dr. Arpaguş tarafından dua edildi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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