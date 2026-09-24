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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 11 yabancı şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Örgütleri övücü paylaşımlar yapan ve eylem gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen şüphelilerin adreslerinde bıçak, 8 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle iki terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları ve ülkeyi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda bıçak, 8 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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