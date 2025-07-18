İstanbul'da DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen T.A. isimli şüpheli düzenlenen operasyonla tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ'ın faaliyetlerini engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan T.A'nın (32) Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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