İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Gözaltı

İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan L.Y.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve kentte faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişiyle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin lira, 2 bin euro, 17 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.