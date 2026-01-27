Haberler

İstanbul'da Durdona Khakımova'nın Öldürülmesine İlişkin 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan cesedin ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde, çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişinin konteynerde bir kadın cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

