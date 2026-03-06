Haberler

İstanbul'da "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin, yağma amacıyla kurşunlama eylemlerine karıştığı belirlendi.

İstanbul'da kurşunlama eylemlerine karıştığı tespit edilen, "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı "Casperlar" silahlı suç örgütü üyelerinin, 20 Şubat'ta gerçekleştirilen yağma amaçlı kurşunlama eylemlerinde yer aldıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine, 1'i 18 yaşından küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı aramalarda, eylemlerde kullanılan tabanca da ele geçirildi.

