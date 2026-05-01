İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşları, polis ekipleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarında (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferler yapılmayacak.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunun sadece Meydan çıkışının açık bulundurulurken, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal Caddesi üzerindeki Nostalji tramvay seferleri durduruldu.

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarında (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefer düzenlenmeyecek.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da seferler durduruldu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP'nin ise Kartal Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
