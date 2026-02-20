Haberler

İstanbul'da Barajların Doluluk Oranı Yüzde 42'yi Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, son yağışların etkisiyle yüzde 42,09'a çıktı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 69, 2024'te ise yüzde 76 seviyesindeydi. İSKİ yetkilileri, su tasarrufunun önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) İstanbul'da geçtiğimiz aylarda yüzde 18 seviyelerine düşen doluluk oranı, son yağışların etkisi ve regülatörlerden alınan suyla, 20 Şubat itibarıyla yüzde 42 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak geçen yıl 20 Şubat'ta seviye yüzde 69, 2024'te ise yüzde 76 civarındaydı. Doluluk oranındaki artışı Alibey Barajı'da çekilmiş fotoğrafla paylaşan İSKİ yetkilileri, "Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında yüzde 18'li seviyelere kadar gerilemişti. Son haftalarda görülen yağışların etkisiyle ve regülatörlerden sağlanan suyla doluluk oranı son haftalarda arttı, 20 Şubat itibarıyla yüzde 42,09'a ulaştı.

Doluluk oranındaki artışı Alibey Barajı'da çekilmiş iki fotoğrafla paylaşan İSKİ yetkilileri, "Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor" ifadelerini kullandı. İSKİ'nin intirnet sitesinde yer alan tablolara göre geçen yıl 20 Şubat'ta seviye yüzde 69, 2024'te ise yüzde 76 civarındaydı. Tablolara göre yılbaşından bu yana Melen regülatöründen 99 milyon metreküp, Yeşilçay'dan ise 44 milyon metreküp su sağlandı.

Kaynak: ANKA
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü