Şişli'de Avukata Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Şişli'de avukat Serdar Öktem'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."