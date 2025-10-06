Haberler

Şişli'de Avukata Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Şişli'de avukat Serdar Öktem'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

