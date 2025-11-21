Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

İstanbul'da bir bankaya ait 15 farklı Atm'den 199 bin 760 lira çalan hırsız, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık olayları, ATM güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 15 ayrı ATM'den tornavida ve benzeri aletler kullanarak 38 defa para çalan şüpheli T.K. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATM'LERE DADANDI

İstanbul'da ATM'lerden 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen para hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 15 ayrı ATM'de meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.