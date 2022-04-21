İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle Yenibosna durağında yoğunluk oluştu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle Yenibosna durağında yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükçekmece durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu. Yenibosna durağında çok sayıda vatandaş metrobüs yoluna da girerek gelecek aracı bekledi.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Yenibosna metrobüs durağındaki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın. Türkiye'nin en yüksek toplu taşıma ücretini ödeyen İstanbullular, Yenibosna metrobüs durağında meydana gelen araç arızası nedeniyle işlerine ve okullarına gidemiyor. 16 milyon İstanbullu sayenizde perişan oluyor." yazarak tepkisini dile getirdi.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Zincirlikuyu, Yenibosna, İstanbul, Metrobüs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title