İstanbul'da yüzde 87'ye ulaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul'da okulların ara tatile girmesiyle birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüksek seviyelere ulaştı. Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 olarak ölçülen yoğunluk, eğitime ara veren öğrencilerin ve iş çıkış saatinin etkisiyle arttı.

İstanbul'da okulların ara tatile girmesiyle birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. İBB Trafik verilerine göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası D-100 Karayolu'ndaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci dönemi bugün sona erdi. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne aldı. Okulların ara tatile girmesiyle tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin kentten çıkışa yönelmesi, mesai bitimiyle birlikte işlerinden evlerine gitmek isteyenlerin de yola çıkması sonucu kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'ndan alınan verilere göre saat 19.00 itibarıyla İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi. Göztepe D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği trafik, havadan görüntülendi.

