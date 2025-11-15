Haberler

İstanbul'da Ara Tatil'de Güneşli Gün

Güncelleme:
İstanbul'da ara tatilin son gününde güneşli havayla birlikte Beşiktaş Sahili dolup taştı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, güzel havanın tadını çıkararak yürüyüş yaptı ve aileleriyle piknik yaptı.

İSTANBUL'DA ara tatilin son gününde havanın güneşli olmasını fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Beşiktaş Sahili'nde kimi yürüyüş yaparken, kimi deniz kenarında vakit geçirdi. Sahilde yürüyüş yapan Meryem Akyel, Kızım gelmişti tatile, onu uğurladım. Eşimle Beşiktaş'ı gezelim dedik. Hava da çok güzel, bahardan bir gün gibi dedi.

İstanbul'da ara tatilin son gününde güneşin yüzünü göstermesiyle sahiller doldu. Sonbaharın ortasında etkili olan sıcak hava, Beşiktaş Sahili'nde adeta bahar havası yaşattı. Kimi yürüyüşe çıktı, kimi ailesiyle oturup denizi seyretti, çocuklar koşturdu, turistler fotoğraf çekti.

'HAVANIN GÜZELLİĞİNDEN YARARLANMAK İSTEDİK'

Ailesiyle gezmeye çıktıklarını söyleyen Nuran Keren, Gezmeye çıktık. Bugün hava çok güzel. Annemler bugün memleketimiz Siirt'ten geldiler. Onları bir hava almaya çıkardık. Hava gerçekten çok güzel, yaz gibi. Havanın güzelliğinden yararlanalım dedik dedi.

Gülten Akbur da, Siirt'ten geldim buraya. Gezmeye geldim, çok güzel oldu. Hep kışın geliyorum, bu sefer gideyim bir nefes alayım dedim diye konuştu.

'İSTANBUL'UN GÜZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Adana'dan ara tatil için gelen Yağız Aykın, Adana'dan İstanbul'u gezmek için geldik ve bu güzel günde Boğaz'ı gezerek İstanbul'un güzelliklerini değerlendiriyoruz. Hava önceki günlere kıyasla gerçekten çok güzel. Boğaz'ı çok merak ediyorum. Çünkü derste de tarihini gördüğümüz için bu güzel tarihi bizzat kendim görüp gezmek istedim dedi.

'BOĞAZ'IN GÜZELLİKLERİNİ ÇOK SEVİYORUM'

9 yaşındaki Zeynep Taşkent ise, Boğaz'a kaç kez geldiğimi bilmiyorum ama Boğaz'ın güzelliklerini çok seviyorum, gezmeyi de seviyorum. Hava da çok güzel, bence diğer günlere göre daha iyi. Normalde sonbahar ve kışlarda böyle olmazdı, ilk defa böyle sıcak görüyorum şeklinde konuştu.

'BAHARDAN BİR GÜN GİBİ'

Ara tatilde İstanbul'a gelen kızını uğurladığını söyleyen Meryem Akyel de, Kızım gelmişti tatile, onu uğurladım. Eşimle Beşiktaş'ı gezelim dedik. Hava da çok güzel, bahardan bir gün gibi ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
