İstanbul'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı

Rami Kütüphanesi'nde başlayan "Anti-Siyonizm Kongresi"nde İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yönelik süreçle ilgili "Tarihin Sonu'nda" başlığı altında oturumlar düzenlenecek.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, kongrede yaptığı konuşmada, sivil toplumun kimi zaman devletin görünmez eli olduğunu söyledi.

Songür, sivil toplumun insan üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin topraklarında 50'nci yılını doldurmuş bazı sivil toplum örgütleriyle karşılaşırsınız. Özellikle siyonizmden bahsederken 1948'de başlayan bir meseleden değil tarihi temelleri 5 bin yıllık olan meseleden bahsediyoruz." dedi.

Gazze'de savaşan, Sudan'da ve Keşmir'de şehit edilen ve dünyanın farklı noktalarında zulme uğrayanların Müslümanlar olduğunu dile getiren Songür, "Türkiye'de bu anlamda sivil kalmaya her zaman gayret ettik. Türkiye'de sivil toplum, kendi gücünün farkında vararak fakat tek meselesinin devleti yıpratmak değil tam tersine burada güçlü bir devlet ve sivil toplum ilişkisi kurarak var olan savaşlara, kıtlıklara ve problemlere etki alanının daha iyileştirebileceği bir düzeneğin olması, bence antisiyonizm kavramının en içi dolu halidir." diye konuştu.

İnsan ve Medeniyet Hareketinden Adem Ceylan da kavramların kurulan kültürün anlam dünyasıyla şekillendiğini söyledi.

Ceylan, sivil toplumu Batı'daki kavramla doğru şekilde etüt etmenin önemini vurgulayarak, "Batı, siyasi tarihindeki kendi iç serüvenini göz ardı ederek teşekkül etmiştir. Bugünkü modern Batılı sivil toplumu merkeze alan bir kavramı İslam dünyasına transfer ettiğimizde tıpkı diğer kavramlarda olduğu gibi hataya düşmeyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Batılı halkların eylemliliklerini merkeze alarak muhasebeye başlanması gerektiğini dile getiren Ceylan, Batı'nın tarihsel serüvenindeki toplum-devlet ilişkisinde farklı yapıların olduğunu anlattı.

"Çalışırken bile İslam'a ve topluma faydamızı düşünemiyoruz"

Konuşmacılardan Adem Şimşek de siyonizmin temel amacının hem kendi ülkesinde hem de dünya üzerinde hızlı şekilde yayılmak olduğunu söyledi.

Siyonist yapının her alana yerleşmiş olmasından ders çıkartmanın önemine dikkati çeken Şimşek, "Biz rızkımızın peşinden koşarken çerçeveyi çok farklı noktada bırakıyoruz. Çalışırken bile İslam'a ve topluma faydamızı düşünemiyoruz. Çalışırken ve iş yerinden çıktığımızda bile İslami akıma, birikime ve deneyime katkı sunmak adına faydamız olmalı." dedi.

Şimşek, sivil toplum kuruluşları konusunda daha kurumsal ve uzun vadede çalışılması gerektiğini, ayakları yere basan ve hedefi olan çalışmalarda bulunulmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

Rami Kütüphanesi'nde 14 Kasım'a kadar sürecek kongre kapsamında düzenlenecek oturumlarda İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.