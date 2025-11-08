Haberler

İstanbul'da "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde başlayan "Anti-Siyonizm Kongresi"nde İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yönelik süreçle ilgili "Tarihin Sonu'nda" başlığı altında oturumlar düzenlenecek.

Rami Kütüphanesi'nde başlayan "Anti-Siyonizm Kongresi"nde İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yönelik süreçle ilgili "Tarihin Sonu'nda" başlığı altında oturumlar düzenlenecek.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, kongrede yaptığı konuşmada, sivil toplumun kimi zaman devletin görünmez eli olduğunu söyledi.

Songür, sivil toplumun insan üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirterek, "Filistin topraklarında 50'nci yılını doldurmuş bazı sivil toplum örgütleriyle karşılaşırsınız. Özellikle siyonizmden bahsederken 1948'de başlayan bir meseleden değil tarihi temelleri 5 bin yıllık olan meseleden bahsediyoruz." dedi.

Gazze'de savaşan, Sudan'da ve Keşmir'de şehit edilen ve dünyanın farklı noktalarında zulme uğrayanların Müslümanlar olduğunu dile getiren Songür, "Türkiye'de bu anlamda sivil kalmaya her zaman gayret ettik. Türkiye'de sivil toplum, kendi gücünün farkında vararak fakat tek meselesinin devleti yıpratmak değil tam tersine burada güçlü bir devlet ve sivil toplum ilişkisi kurarak var olan savaşlara, kıtlıklara ve problemlere etki alanının daha iyileştirebileceği bir düzeneğin olması, bence antisiyonizm kavramının en içi dolu halidir." diye konuştu.

İnsan ve Medeniyet Hareketinden Adem Ceylan da kavramların kurulan kültürün anlam dünyasıyla şekillendiğini söyledi.

Ceylan, sivil toplumu Batı'daki kavramla doğru şekilde etüt etmenin önemini vurgulayarak, "Batı, siyasi tarihindeki kendi iç serüvenini göz ardı ederek teşekkül etmiştir. Bugünkü modern Batılı sivil toplumu merkeze alan bir kavramı İslam dünyasına transfer ettiğimizde tıpkı diğer kavramlarda olduğu gibi hataya düşmeyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Batılı halkların eylemliliklerini merkeze alarak muhasebeye başlanması gerektiğini dile getiren Ceylan, Batı'nın tarihsel serüvenindeki toplum-devlet ilişkisinde farklı yapıların olduğunu anlattı.

"Çalışırken bile İslam'a ve topluma faydamızı düşünemiyoruz"

Konuşmacılardan Adem Şimşek de siyonizmin temel amacının hem kendi ülkesinde hem de dünya üzerinde hızlı şekilde yayılmak olduğunu söyledi.

Siyonist yapının her alana yerleşmiş olmasından ders çıkartmanın önemine dikkati çeken Şimşek, "Biz rızkımızın peşinden koşarken çerçeveyi çok farklı noktada bırakıyoruz. Çalışırken bile İslam'a ve topluma faydamızı düşünemiyoruz. Çalışırken ve iş yerinden çıktığımızda bile İslami akıma, birikime ve deneyime katkı sunmak adına faydamız olmalı." dedi.

Şimşek, sivil toplum kuruluşları konusunda daha kurumsal ve uzun vadede çalışılması gerektiğini, ayakları yere basan ve hedefi olan çalışmalarda bulunulmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

Rami Kütüphanesi'nde 14 Kasım'a kadar sürecek kongre kapsamında düzenlenecek oturumlarda İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.