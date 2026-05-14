Taksim'de yağmura yakalananlar çanta ve kartonla korunmaya çalıştı
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan ani yağmur, özellikle Beyoğlu'nda vatandaşları zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda insanlar çanta ve kartonlarla korunmaya çalıştı.
Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, İSTANBUL'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmura bir çok kişi hazırlıksız yakalandı.
İstanbul'da sabah saatlerinde belli noktalarda yağmur etkili oldu. Özellikle Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalananlar çanta ve kartonlarla korunmaya çalıştı. Şemsiyesi olanlar ise şemsiyelerini açarak yürüdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı