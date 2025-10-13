Haberler

İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 67'ye Ulaştı

İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 67'ye Ulaştı
Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıkarak birçok ana arterde durma noktasına geldi. Özellikle Sefaköy D-100 Karayolu'nda araçların ilerlemesi zorlaştı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.45 itibariyle yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Sefaköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

