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İstanbul'da akşam trafiği yüzde 69'a ulaştı, yoğunluk D-100 Yenibosna'da görüntülendi

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İstanbul'da akşam trafiği yüzde 69'a ulaştı, yoğunluk D-100 Yenibosna'da görüntülendi
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 69'a ulaşırken, D-100 Karayolu Yenibosna mevkisindeki trafik görüntülendi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 69'a ulaştı. Trafik yoğunluğu D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinden görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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