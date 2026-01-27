Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı ve birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre haftanın son iş gününde saat 18.47 itibariyle yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bayrampaşa - Maltepe Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
