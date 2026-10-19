İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

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İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kavacık mevkisinde Kadıköy yönüne doğru kısmi yoğunluk gözleniyor, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da hafif yoğunluk görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu Okmeydanı'na kadar devam ediyor.

Kara yolunun Edirne istikametinde Zeytinburnu'ndan Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk yaşanırken, Ankara istikametinde ise Bahçelievler mevkisinde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Früzköy mevkisi Edirne istikametinde araçlar ağır ilerliyor, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de çift yönlü trafik ağır seyrediyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık gözlendi.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.

Kaynak: AA