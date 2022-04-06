İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 6 bin 206 şişe parfüm ile sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Haberler

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