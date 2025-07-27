İstanbul'da Sağlık Hizmetlerinde Büyük Artış

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yılın ilk 6 ayında kentte 80,8 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat, 20,1 milyon radyoloji görüntülemenin yanı sıra 1,8 milyon doz aşı ile 82 bin otizm taramasının yapıldığını bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Sağlıklı TürkiyeYüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun takdirleriyle İstanbul İl Sağlık Müdürü olara göreve atanmasının üzerinden tam 1 yılın geçtiğini belirtti.

Bu dönemde Memişoğlu'nun vizyoner liderliği ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün sahaya yansıyan güçlü destekleriyle koruyucu sağlık hizmetlerinden hastane yatırımlarına, saha denetimlerinden sağlık teknolojilerine kadar birçok yeniliği kentte hayata geçirdiklerini aktaran Güner, "İstanbul'un dört bir yanında, daha erişilebilir, kapsayıcı ve güçlü sağlık hizmetleri için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 2025'in ilk 6 ayında İstanbul'da 80,8 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat, 20,1 milyon radyoloji görüntüleme, 1,8 milyon doz aşı, 82 bin otizm taraması; 2024-2025'te 106 bin meme, 228 bin serviks, 175 bin kolorektal kanser taraması yapıldı. Ayrıca 522 kişiye erken evrede kanser tanısı kondu." ifadelerini kullandı.

Güner, son 1 yılda kentte yapılan sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin yer aldığı görüntüye de paylaşımında yer verdi.