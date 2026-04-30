İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına ilişkin soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ilişkin resen soruşturma başlattığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ilişkin resen soruşturma başlattığı bildirildi.
Başsavcılık, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / İrem Demir