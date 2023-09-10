İstanbul Çatalca'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Çatalca'da birlikte tura çıkan 3 motosikletlinin çarpıştığı kazada, bir sürücü hayatını kaybetti, iki sürücü ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

İstanbul Çatalca'da, birlikte tura çıkan 3 motosikletlinin çarpıştığı kazada, bir sürücü hayatını kaybetti, iki sürücü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy istikametinde tur yapmak için yan yana giden 3 motosikletliden biri, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, diğer motosikletlere çarptı.

Kaza sırasında kaskı kafasından çıkan 34 CTY 027 plakalı motosikletin sürücüsü Ç.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşları olan iki motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Vefat eden sürücünün cenazesi ise Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.