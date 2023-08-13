İstanbul Çatalca'da alkollü maganda dans eşliğinde havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı
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Çatalca'da önceki gün gece saatlerinde bir maganda, aldığı alkolün etkisiyle silahla ile rastgele havaya ateş açtı. Maganda, vatandaşların canını tehlikeye atmakla kalmayıp dans ederek ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Maganda hem dans etti hem de havaya ateş açtı, o anları sosyal medyada paylaştı
Alkollü maganda havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaştı
İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da alkollü maganda dans eşliğinde havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Çatalca'da önceki gün gece saatlerinde bir maganda, aldığı alkolün etkisiyle silahla ile rastgele havaya ateş açtı. Maganda, vatandaşların canını tehlikeye atmakla kalmayıp dans ederek ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Güncel