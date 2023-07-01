İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hamidiye Su, İstanbulluların desteğiyle daha da büyüdü, güçlendi, üretim kapasitesini artırdı. Güzide markamıza çok güçlü sahip çıktık" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; belediyenin, "Hamidiye Su" markasının isminin değiştirildiği yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"'İBB yönetimine geldiğimizde Hamidiye Su almayı bırakan kamu kurumları olmuştu ama Hamidiye Su İstanbulluların desteğiyle daha da büyüdü, güçlendi, üretim kapasitesini artırdı. Güzide markamıza çok güçlü sahip çıktık. Teşekkürler İstanbul"

"Hamidiye Su" markasının "HMD" olarak değiştirildiği iddiası üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da şu açıklama yapılmıştı:

"Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."