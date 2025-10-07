İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

FİLİSTİN'e destek amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki köprülere İstanbul Valiliği'nce Filistin bayrağı asıldı.

İstanbul Valiliği tarafından Filistin'e destek amacıyla Anadolu ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün korkuluklarına Filistin ve Türkiye bayrakları asıldı.