Haberler

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FİLİSTİN'e destek amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki köprülere İstanbul Valiliği'nce Filistin bayrağı asıldı.

FİLİSTİN'e destek amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki köprülere İstanbul Valiliği'nce Filistin bayrağı asıldı.

İstanbul Valiliği tarafından Filistin'e destek amacıyla Anadolu ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün korkuluklarına Filistin ve Türkiye bayrakları asıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekli olamayabilirsiniz

Hizmet dökümünde bu harf olanlar dikkat! Emekli olamayabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.