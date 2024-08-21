İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İstanbul Boğazı'nda Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda alabora olup batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Kaybolan 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
SARIYER AÇIKLARINDA TEKNE BATTI: 1 KİŞİ ARANIYOR
Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.