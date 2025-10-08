Haberler

İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 17 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. İçinde 14 kişi bulunan tekne, emniyete alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 14 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kuruçeşme'de emniyete alındı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
