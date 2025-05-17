İstanbul Boğazı'nda Gemide Arıza: 9 Kişi Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemide Arıza: 9 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'dan Mısır'a giden Azov Forward isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaptı ve güvenli bir yere demirletildi. Ayrıca Kız Kulesi önünde arıza yapan bir teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

(İSTANBUL) Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan Azov Forward isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi. Kız Kulesi önlerinde ise arıza yaşayan bir teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan Azov Forward isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi. Konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan Azow Forward isimli 142 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."

KEGM'nin bir başka açıklamasına göre ise Kız Kulesi önlerinde arıza yaşayan ve içinde 9 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek Harem'de emniyete alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.