İstanbul Boğazı'nda Gemide Arıza: 9 Kişi Kurtarıldı

(İSTANBUL) Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan Azov Forward isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi. Kız Kulesi önlerinde ise arıza yaşayan bir teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan Azov Forward isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi. Konuya ilişkin açıklama şöyle:

"Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan Azow Forward isimli 142 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."

KEGM'nin bir başka açıklamasına göre ise Kız Kulesi önlerinde arıza yaşayan ve içinde 9 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek Harem'de emniyete alındı.