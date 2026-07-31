İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: trafik çift yönlü askıya alındı

İSTANBUL Boğazı'ndan geçen 'HACI HÜSEYİN' isimli kargo gemisi karaya sürüklenirken demir attı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Römorkörler ile KEGM-5 Botu sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönde askıya alındı.

Rusya'dan İskenderun'a giden Sao Tome and Principe bayraklı 22 bin ton demir cevheri yüklü 154 metre boyundaki 'HACI HÜSEYİN' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir attı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR Römorkörleri ile KEGM-5 Botu sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönde askıya alındı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan İskenderun'a giden Sao Tome and Principe bayraklı 22000 ton demir cevheri yüklü 154 metre boyundaki HACI HÜSEYİN isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. KURTARMA-8 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz geminin yanında müdahaleye hazır bulunmaktadır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı