Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

İSTANBUL Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Panama bayraklı 'Zaltron' isimli 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi

Binlerce kişi tahliye edildi, uyarılar art arda geldi